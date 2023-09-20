صحيفة: الاستقالات تضرب الشرطة الإسرائيلية في عهد بن غفير

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، أن ولاية وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير شهدت استقالة الكثير من عناصر الشرطة.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن معلومات تنشر للمرة الأولى أفادت بأن "الوزير بن غفير تَفاخر بتجنيد عدد كبير في الشرطة، لكن الآن الأرقام التي تم الكشف عنها تشير إلى العكس تمامًا".

وأشارت "يديعوت" إلى استقالة المزيد من عناصر الشرطة خلال فترة بن غفير، إذ استقال خلال الفترة بين يناير - أغسطس 725 عنصر شرطة.

وأوضحت أن حقبة بن غفير شهدت تجنيد عددٍ أقل من عناصر الشرطة، إذ تم تجنيد 1276 شرطيًّا فقط في الفترة المذكورة سابقًا، مقابل 1334 في الفترة ذاتها من العام الماضي في عهد عومر بارليف.