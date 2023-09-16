تقرير: تحديات الصين الداخلية قد تدفع بكين لإظهار القوة وردع القوى الخارجية

نشرت مجلة "فورين أفيرز" تقريرًا عن تداعيات الاضطرابات الداخلية في الصين، والتي يراقب الغرب ردود فعل بكين تجاهها، وسط زيادة احتمالية قيام الصين "بعمل ما" تجاه التهديدات الخارجية.

وفي هذا الصدد يقول التقرير إنه مع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، يشعر الساسة في الغرب بالقلق على نحو متزايد من أن بكين ستقوم "بعمل شيء ما" لصرف الانتباه محليًا عن مشاكلها الداخلية.

وفي أغسطس/آب عام 2023، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الصين بأنها "قنبلة موقوتة"، مما يشير إلى أن مشاكل الصين قد تدفع قادتها إلى "فعل أشياء سيئة".

وتوصل مراقبون ومحللون إلى استنتاجات مماثلة، حيث نقلت "فورين أفيرز" عن الرئيس السابق لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، ريتشارد هاس، قوله إنه ردًا على التباطؤ الاقتصادي في الصين، فإن بكين يمكن أن تتبنى "قومية أكثر عدوانية" كأساس لاكتساب الشرعية وتسريع الجهود لتوحيد تايوان مع الصين.