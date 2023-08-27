قتلى ومصابون من قوات المارينز في تحطم طائرة بأستراليا

قتل ثلاثة عناصر من "المارينز"، الأحد، في تحطم طائرة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي خلال مهمة تدريبية شمال أستراليا، فيما أصيب 23 آخرون، وفق ما أفادت مصادر رسمية ووسائل إعلام محلية، الأحد.

وقال مفوض الشرطة مايكل مورفي، إن خمسة من العناصر تمّ نقلهم من مكان الحادث الى مستشفى على البرّ الرئيسي في شمال البلاد، أحدهم في حال حرجة.