الرئيس الإيراني: الضربة الإسرائيلية "لن تمر دون رد"

تعهد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بمعاقبة إسرائيل على الضربة التي نفذتها اليوم السبت في دمشق، وأسفرت عن مقتل خمسة من أفراد الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن رئيسي قوله في بيان، إن "الجمهورية الإسلامية لن تترك جرائم النظام الصهيوني تمر دون رد".

وكانت الخارجية الإيرانية أدانت "العمل الإجرامي" الذي نفذته إسرائيل، وقال المتحدث باسمها ناصر كنعاني، إن الضربة "محاولة يائسة لنشر عدم الاستقرار، وانعدام الأمن في المنطقة".

"الحرس الثوري الإيراني" أكد أن خمسة من المستشارين الإيرانيين قتلوا في الضربة التي استهدفت مبنى، صباح اليوم في منطقة المزة في دمشق، أدت أيضاً إلى مقتل مدنيين وتدمير المبنى بالكامل.