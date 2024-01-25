"وول ستريت جورنال": أمريكا حذّرت إيران سرًا من هجوم كرمان

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن واشنطن نقلت سراً معلومات "مفيدة" إلى إيران قبل الهجوم الانتحاري في كرمان، الذي أسفر عن مقتل 84 شخصًا وإصابة نحو 284 شخصًا.

وأشارت في تقرير إلى أن المعلومات الأمريكية حول المكان والزمان ربما كانت مفيدة في "تحييد" أو تقليل عدد ضحايا الهجوم الدموي، الذي نفذه تنظيم "داعش"، في محافظة كرمان جنوب شرق إيران.

ووقع الانفجار في الـ3 من يناير/كانون الثاني الجاري خلال مراسم إحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قُتل في عام 2020 بهجوم بطائرة أمريكية بدون طيار بالقرب من مطار بغداد.

وقال مسؤول أمريكي للصحيفة: "قبل الهجوم الإرهابي الذي نفذه داعش في 3 يناير 2024 في كرمان، أرسلت الحكومة الأمريكية تحذيرًا خاصًا إلى إيران بشأن التهديد الإرهابي داخل حدود إيران".

وأضاف أن "الحكومة الأمريكية اتبعت سياسة طويلة الأمد يتم تنفيذها في جميع أنحاء العالم لتنبيه الحكومات إلى التهديدات القاتلة".

وأشار المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن واشنطن أرسلت لطهران التحذيرات "لأننا لا نريد أن تتعرض حياة الأبرياء للخطر في الهجمات الإرهابية".