ما هي مهام البرلمان الأوروبي ومؤسساته وكيف تعمل؟

سيتم تشكيل البرلمان الأوروبي الجديد بعد استكمال التصويت لاختيار أعضائه الـ 720 على امتداد الأيام الأربعة المقبلة، وتحدد هذه الانتخابات تركيبة مؤسسات البرلمان وطرق عملها.

وستحدد نتائج الانتخابات التي تنتهي يوم 9 يونيو الشكل الذي سيبدو عليه البرلمان الأوروبي الجديد، ومن سيقود المفوضية الأوروبية الجديدة.

ويستأنف أعضاء البرلمان الأوروبي العمل على الملفات التشريعية التي لم تكتمل خلال الفترة التشريعية 2019-2024. وبمجرد تشكيل اللجنة الجديدة، ستبدأ أيضًا في تقديم مقترحات تشريعية جديدة ستُتاح للبرلمان الفرصة لدراستها وتعديلها.

تشكيل اللجان

وفي الأسابيع التالية للانتخابات، سيشكل أعضاء البرلمان الأوروبي المنتخبون حديثًا كُتلا سياسية بناءً على القيم والتوجهات السياسية المشتركة، ويجب أن تضم كل كتلة في البرلمان 23 عضوًا على الأقل من أعضاء البرلمان من سبع دول في الاتحاد الأوروبي.

ويمكن للأحزاب السياسية الأوروبية المشاركة في الانتخابات أن تختار تشكيل كتلها السياسية الخاصة في البرلمان، أو تشكيل كتلة مشتركة مع ممثلين من الأحزاب الأخرى.

ومن المقرر أن تجتمع مختلف الكتل المنتخبة لاتخاذ قرار بشأن تشكيلها قبل الجلسة العامة الأولى المقررة في 16 يوليو المقبل.

تشكيل البرلمان الجديد

وخلال هذه الجلسة العامة الأولى، سينتخب النواب رئيسهم الجديد ونواب الرئيس، وتوزيع النواب على مختلف اللجان البرلمانية. وبعد الجلسة العامة التأسيسية، ستعقد اللجان أول اجتماعاتها لانتخاب رؤسائها ونوابهم.

وستبدأ الهيئة التشريعية الجديدة أعمالها رسميا في 16 يوليو 2024، وهو اليوم الأول من الجلسة العامة الأولى للبرلمان الجديد.

وتتمثل المهام الرئيسية للبرلمان في اعتماد التشريعات واتخاذ القرار بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي، ومحاسبة هيئات الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وسيكون على البرلمان الجديد أن يحسم مصير الملفات التي لم يتم الانتهاء منها قبل الانتخابات، وتشمل هذه الملفات مكافحة الفساد، وحسم التعاطي مع الذكاء الاصطناعي، ومكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال، وغيرها من الملفات ذات العلاقة بالجانب البيئي.

المفوضية الأوروبية

وفي وقت لاحق من هذا العام، سيصوت أعضاء البرلمان الأوروبي لانتخاب الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية، الذي رشحه زعماء دول الاتحاد الأوروبي، وينتخب البرلمان رئيس المفوضية بالأغلبية المطلقة، بالاقتراع السري.

وإذا لم يحصل المرشح على الأغلبية المطلوبة، فسيتعين على زعماء دول الاتحاد الأوروبي اقتراح مرشح جديد في غضون شهر، وسيصوت البرلمان على المرشح الجديد.

وتنتهي العملية البرلمانية بتصويت عام، من المقرر إجراؤه في الخريف المقبل، حيث سيتعين على النواب أن يقرروا ما إذا كانوا سيوافقون على تشكيل المفوضية ككل أم لا.

المجلس الأوروبي

وإلى جانب المفوضية الأوروبية يتم انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الأوروبي من قبل أعضائه، رؤساء دول أو حكومات دول الاتحاد الأوروبي، بالأغلبية المؤهلة، ومن المتوقع أن يبدأ مهامه في الأول من ديسمبر المقبل.

ويتقاسم المجلس مع البرلمان الأوروبي الصلاحيات التشريعية والمسؤولية عن موازنة الاتحاد الأوروبي، وتتناوب الدول على رئاسة المجلس كل ستة أشهر.

ويضع المجلس الأوروبي الخطوط السياسية العريضة لعمل الاتحاد الأوروبي، ويجتمع في المجلس الأوروبي برئاسة رئيس المفوضية، رؤساء الدول والحكومات، إضافة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية، مرتين في السنة على الأقل.

وإلى جانب هذه المؤسسات تضم هياكل البرلمان الأوروبي أيضا محكمة الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، ومحكمة المدققين الأوروبية.