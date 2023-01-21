على خلفية مظاهرة "حرق المصحف".. تركيا تلغي زيارة وزير الدفاع السويدي

وأثار السماح لليميني المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان بالتظاهر، ظهر السبت، أمام سفارة تركيا في العاصمة السويدية، غضب أنقرة، لا سيما وأنه قام بإحراق نسخة من المصحف.

وأحرق راسموس بالودان نسخة من القرآن أمام السفارة، وسط حماية أمنية مشددة وخلف حواجز معدنية نصبتها الشرطة.

واستدعت تركيا، الجمعة، السفير السويدي "للتنديد بأشد العبارات بهذا العمل الاستفزازي الذي يشكل بوضوح جريمة كراهية"، على ما أفاد مصدر دبلوماسي.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: "فقدت زيارة وزير الدفاع السويدي بال جونسون إلى تركيا في 27 كانون الثاني/يناير مغزاها، لذا ألغينا الزيارة".

وكانت الزيارة تهدف إلى محاولة إقناع أنقرة بسحب تحفظاتها على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

من جانبه، أكد وزير الدفاع السويدي أن قرار "إرجاء" زيارته لتركيا اتخذ بصورة مشتركة مع نظيره التركي، يوم الجمعة، خلال الاجتماع حول أوكرانيا في قاعدة رامشتاين في ألمانيا.