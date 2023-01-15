وسط تنديد روسي.. بريطانيا تعتزم إرسال 14 دبابة من طراز "تشالنجر2" وأسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأحد إن بريطانيا سترسل 14 من دباباتها القتالية الرئيسية إلى جانب دعم مدفعي إضافي إلى أوكرانيا، في تجاهل للانتقادات الموجهة من السفارة الروسية في لندن.

وذكر المكتب في بيان أن مجموعة من 14 دبابة تشالنجر2 ستذهب إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة ومن المتوقع أن يتبعها حوالي 30 من المدافع ذاتية الدفع طراز إيه إس90 يديرها خمسة من المدفعيين.

وستبدأ المملكة المتحدة أيضا في تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات والمدافع في الأيام المقبلة.