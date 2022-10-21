بورما.. معارك عنيفة وسط مدينة كبرى على الحدود مع تايلاند

شن متمردون من مجموعة "الكارين" العرقية، اليوم الجمعة، هجوماً على مدينة كبيرة في جنوب بورما على الحدود مع تايلاند، بحسب سكان ووسائل إعلام محلية، فيما ردت عليها المجموعة العسكرية بضربات جوية.

وعارض "الاتحاد الوطني للكارين" بشدة الانقلاب العسكري في البلاد، الذي أوصل الجنرالات إلى السلطة العام الماضي، وقد أمّن ملاذاً للمعارضين الذين يحاولون إطاحة العسكريين.

ويتواجه مقاتلوه باستمرار مع الجيش البورمي على طول الحدود التايلاندية مما دفع آلاف السكان إلى الهرب من المنطقة.

وقال أحد السكان لـ"فرانس برس"، طالباً عدم كشف اسمه، إن القتال بدأ الجمعة عند الساعة السابعة (01,00 ت غ) في "كاوكاريك" جنوب البلاد، على طريق معبر حدودي رئيسي مع تايلاند.

وأضاف أن القتال مستمر، وأن "مجموعات مسلحة" تستهدف مباني إدارية، ومضى قائلاً: "نسمع طلقات نارية كثيفة"، كما أشار إلى أن "3 مدنيين قتلوا ونقل 15 آخرون على الأقل إلى المستشفى".

من جهته، قال متحدث باسم "الاتحاد الوطني للكارين" لـ"فرانس برس"، إن "مقاتليه اشتبكوا مع قوات المجلس العسكري في مواقع مختلفة في المدينة"، مضيفاً أن "الجيش البورمي شن عدداً من الضربات الجوية لدعم قواته على الأرض"، كما بيّن أن "الجانبين تكبدا خسائر"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

كما ذكر أحد سكان البلدة: "نختبئ في القبو"، مضيفاً: "رأيت بأم عيني بائعاً يُقتل في انفجار، ونُقل جرحى آخرون إلى المستشفى".

وأفاد أحد سكان بلدة قريبة، بأنه "سمع نيران مدفعية متكررة"، وقال طالباً عدم كشف هويته: "عبرت أربع طائرات مقاتلة السماء عدة مرات".