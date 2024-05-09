قبل أسابيع من إجرائها.. ماذا تعرف عن انتخابات البرلمان الأوروبي؟

يستعد أكثر من 400 مليون أوروبي في 27 دولة لانتخابات البرلمان الأوروبي التي تجري من 6 إلى 9 يونيو المقبل، لاختيار 720 عضوا، من توجهات سياسية مختلفة.

ويصادف 9 مايو "يوم أوروبا" الذي يحتفي به الأوروبيون منذ منتصف القرن الماضي، ففي 9 مايو 1950 اقترح وزير الخارجية الفرنسي روبرت شومان تجميع إنتاج الفحم والصلب الفرنسي والألماني تحت سلطة موحدة، في إعلان تاريخي أدى إلى توقيع ست دول أوروبية - ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا - على معاهدة باريس في 18 أبريل 1951.

وأسست هذه الدول مجتمعة "المجموعة الأوروبية للفحم والصلب" التي مثلت نواة لتأسيس الاتحاد الأوروبي لاحقا.

وتُعتبر انتخابات البرلمان الأوروبي أضخم عملية تصويت في العالم، وتأتي هذه المحطة في وقت تشهد الأحزاب اليمينة المتطرفة تقدما ملحوظا في عدة دول أوروبية، ما ينذر بحدوث تغييرات عميقة في تركيبة البرلمان الأوروبي الذي يضم 720 عضوا من 27 دولة أوروبية.

وكان عدد أعضاء البرلمان الأوروبي في السابق 705، ليتم ترفيع العدد إلى 720 اعتبارا للتطورات الديمغرافية التي يشهدها الاتحاد.