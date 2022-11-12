واشنطن تشيد بـ"النصر الاستثنائي" لأوكرانيا في خيرسون

أشاد البيت الأبيض السبت بما اعتبر أنّه "نصر استثنائي" لأوكرانيا بعد استعادة قوّاتها مدينة خيرسون (جنوب) إثر الانسحاب القسري للجيش الروسي.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحافة "يبدو أنّ الأوكرانيّين حقّقوا لتوّهم انتصارًا استثنائيًا: العاصمة الإقليميّة الوحيدة التي استولت عليها روسيا في هذه الحرب عادت الآن تحت العلم الأوكراني وهذا أمر رائع جدا".

وقال جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني الجمعة إن وحدات عسكرية أوكرانية تدخل مدينة خيرسون في جنوب البلاد وطالب أي قوات روسية مازالت هناك بالاستسلام.

وقال الجهاز في بيان باللغة الروسية إن خيرسون تعود للسيطرة الأوكرانية بعد أن ظلت محتلة منذ مارس آذار وهدد "بتدمير" أي جنود روس يبدون مقاومة.

وأوضحت إدارة الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع بالبيان الصادر على تطبيق تيليجرام: "أمامكم فرصة واحدة فقط لتفادي الموت.. الاستسلام على الفور".

وضمن البيان، وهو أول تأكيد رسمي من كييف بأن قواتها دخلت خيرسون، سلامة الجنود الروس حال استسلامهم.

وقال إن القوات الروسية التي مازالت في المدينة تلقت أوامر من قياداتها بارتداء ملابس مدنية والتخفي.