إيران.. تشخيص مصلحة النظام يعارض تعطيل أيام السبت

وأضاف البيان: "بموجب الملاحظات على القانون، طُلب من جميع الهيئات التنفيذية تعديل ساعات عملها في خمسة أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس، وقد تحدثوا لصالح هذا القرار".

وبهذا القرار سيعود مشروع القانون من جديد إلى البرلمان الإيراني الذي يترأسه محمد باقر قاليباف.

وفي منتصف أيار/مايو الماضي، وافق البرلمان الإيراني، على مقترح تقدمت به الحكومة بشأن تعطيل يوم إضافي آخر مع يوم الجمعة.

ومجلس تشخيص مصلحة النظام هو الهيئة الاستشارية العليا له حيث تنص المادة 112 من الدستور الإيراني، بأن أحد مهامه ومسؤولياته حل الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.