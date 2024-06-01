إيران.. تشخيص مصلحة النظام يعارض تعطيل أيام السبت
أعلنت هيئة الرقابة العليا في مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، اليوم السبت، عن معارضتها لمشروع قانون صوت عليه البرلمان الشهر الماضي، تعطيل أيام السبت بدلاً من الخميس.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنه خلال اجتماعها برئاسة آية الله صادق لاريجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس هيئة الرقابة العليا وبحضور أغلب الأعضاء بالإضافة إلى وزراء الداخلية والمالية ومنظمة الشؤون الإدارية والعمالية وشؤون الضرائب وهيئة الأوراق المالية والبورصة تقرر رفض مشروع قانون تعطيل أيام السبت بدلاً من الخميس.
وأضاف البيان: "بموجب الملاحظات على القانون، طُلب من جميع الهيئات التنفيذية تعديل ساعات عملها في خمسة أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس، وقد تحدثوا لصالح هذا القرار".
وبهذا القرار سيعود مشروع القانون من جديد إلى البرلمان الإيراني الذي يترأسه محمد باقر قاليباف.
وفي منتصف أيار/مايو الماضي، وافق البرلمان الإيراني، على مقترح تقدمت به الحكومة بشأن تعطيل يوم إضافي آخر مع يوم الجمعة.
ومجلس تشخيص مصلحة النظام هو الهيئة الاستشارية العليا له حيث تنص المادة 112 من الدستور الإيراني، بأن أحد مهامه ومسؤولياته حل الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.