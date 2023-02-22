قناة عبرية: إسرائيل ترفع استعداداتها لشن عملية عسكرية ضد إيران‎‎

وقالت القناة "12" العبرية، إن "نتنياهو عقد جلسات سرية مع قادة المستوى الأمني وقرر في ختام هذه المناقشات رفع مستوى الاستعداد الإسرائيلي بشكل كبير لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية".

وأوضحت القناة العبرية، أن "رئيس الوزراء نتنياهو، أخبر المسؤولين الأمريكيين والفرنسيين والألمان وغيرهم بأنهم إذا لم يتمكنوا من التصرف مع التطورات في إيران فإن إسرائيل ستتصرف لوحدها".

وأضافت القناة: "أرسلت إسرائيل أيضاً رسائل إلى حركة حماس، وحزب الله مفادها أن الوضع السياسي المتفجر في إسرائيل لا يمنع الجيش الإسرائيلي من شن عمل عسكري في غزة أو لبنان والرد بشكل قوي وعنيف ضد أي محاولة للمساس بأمن إسرائيل".