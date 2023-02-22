قناة عبرية: إسرائيل ترفع استعداداتها لشن عملية عسكرية ضد إيران
كشفت وسائل إعلام عبرية الثلاثاء، عن خطوة إسرائيلية أقرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للتعامل مع الملف الإيراني النووي خلال الفترة المقبلة.
وقالت القناة "12" العبرية، إن "نتنياهو عقد جلسات سرية مع قادة المستوى الأمني وقرر في ختام هذه المناقشات رفع مستوى الاستعداد الإسرائيلي بشكل كبير لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية".
وأوضحت القناة العبرية، أن "رئيس الوزراء نتنياهو، أخبر المسؤولين الأمريكيين والفرنسيين والألمان وغيرهم بأنهم إذا لم يتمكنوا من التصرف مع التطورات في إيران فإن إسرائيل ستتصرف لوحدها".
وأضافت القناة: "أرسلت إسرائيل أيضاً رسائل إلى حركة حماس، وحزب الله مفادها أن الوضع السياسي المتفجر في إسرائيل لا يمنع الجيش الإسرائيلي من شن عمل عسكري في غزة أو لبنان والرد بشكل قوي وعنيف ضد أي محاولة للمساس بأمن إسرائيل".
ووفق القناة، تأتي هذه التطورات في ضوء التقارير التي تفيد بأن إيران تقترب من العتبة اللازمة لصنع قنبلة نووية.
وأكدت القناة العبرية، أن رئيس الوزراء نتنياهو، عقد في الأيام الأخيرة 5 مناقشات أمنية سرية حول القضية الإيرانية.
وحضر هذه المناقشات كبار المسؤولين الأمنيين بمن فيهم وزير الدفاع يؤآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الموساد ديدي بارنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس قسم العمليات عوديد بسيوك، وكذلك المستويات العملياتية من الوحدات ذات الصلة في الجيش الإسرائيلي.
وأشارت القناة إلى أن هذه المباحثات تأتي وسط أنباء عن قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 84٪، مبينة أنها نسبة تقترب من مستوى 90٪ وهي العتبة اللازمة لصنع قنبلة، وهو الخط الأحمر لإسرائيل.
ولفتت القناة إلى أنه من المتوقع أن تكون الأشهر القليلة المقبلة حساسة ومعقدة، حيث تستعد إسرائيل لكل الاحتمالات.