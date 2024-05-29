مسؤولة أممية تحذر من تأثير مقتل رئيسي على حقوق الإنسان في إيران

وصفت رئيسة لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة سارة حسين، وضع حقوق الإنسان في إيران بـ"الخطير"، خاصة وضع المرأة، محذرة من أن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يجب ألا يطغى على التحقيق في هذه القضية.

وفي رسالة نشرتها في 27 من الشهر الجاري، طلبت سارة حسين من إيران سحب القوانين "المناهضة للنسوية"، والمتعلقة بتقييد الفضاء الإلكتروني.

وبالتزامن مع مراسم تشييع رئيسي، أعلنت منظمة "العفو الدولية" أن وفاة الرئيس السابق لا ينبغي أن تلغي المطالبة بالمحاسبة من جانب ضحايا "إرثه الشرير" في مجال حقوق الإنسان.

وكان رئيسي أحد الأعضاء الأربعة في لجنة الإعدام التي صدقت على إعدام آلاف السجناء السياسيين الذين كانوا يقضون أحكامهم، في صيف عام 1988.

وفي جزء آخر من رسالتها، أشارت سارة حسين إلى التقرير الأخير لهذه اللجنة، والذي وصف الإجراء الذي اتخذته إيران في قمع الاحتجاجات النسائية بأنه "انتهاك خطير لحقوق الإنسان"، ومثال على "الجرائم ضد الإنسانية".