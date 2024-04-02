الغارديان: الوضع الاقتصادي تسبب بخسارة أردوغان للانتخابات
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن "الأزمات الداخلية"، هي التي تسببت بالخسائر لحزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في تركيا.
وذكرت الصحيفة في تقرير، أن "حزب المعارضة الرئيس في تركيا فاز في الانتخابات المحلية بقيادة المرشح أكرم إمام أوغلو، محرزاً تقدماً على رجب طيب أردوغان".
وبذلك، قدم الحزب الجمهوري للمحتفلين بهذا النصر خلال الأمسية التي تلت الانتخابات، لمحة عن مستقبل محتمل، حيث تجاوزت النتائج توقعات الكثير من مؤيدي الحزب.
وكانت نتائج الانتخابات المحلية، التي جرت يوم الأحد، هي الأفضل منذ عقود بالنسبة للمعارضة، التي فازت برئاسة بلديات أكبر المدن التركية، بالإضافة إلى مناطق ريفية أصغر في وسط البلاد بعيدة عن قاعدتها الساحلية التقليدية، بحسب الصحيفة البريطانية.
وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة أوزيجين في إسطنبول، إيفرين بالطة: "لم يكن أحد يتوقع نجاحاً كبيراً كهذا".
وبينما يعاني المواطنون الأتراك من التضخم المرتفع والأزمة الاقتصادية التي تسببت في انخفاض قيمة العملة، فاز أردوغان في انتخابات العام الماضي بعد أن قدم نفسه باعتباره الشخصية الوحيدة القادرة على حل مشاكل البلاد، بما في ذلك إعادة البناء بعد الزلازل.
وذكرت الصحيفة، أن "شعبية أردوغان الانتخابية تضاءلت منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى موجة جديدة من تدابير التقشف التي أقرتها حكومته".
وأضافت بالطة: "هناك أزمة مؤسسية داخل حزب العدالة والتنمية، وما جعل الحزب ناجحا للغاية في العقد الأول من حكمه هو أنه كان هناك العديد من الأشخاص الموهوبين في صفوفه، وكان هناك تجنيد تكنوقراطي وإلى حد ما على أساس الجدارة والذي اختفى الآن".
واختتمت: "الحزب لا يقدم ما يكفي للناخبين الآن".