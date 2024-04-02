الغارديان: الوضع الاقتصادي تسبب بخسارة أردوغان للانتخابات

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن "الأزمات الداخلية"، هي التي تسببت بالخسائر لحزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في تركيا.

وذكرت الصحيفة في تقرير، أن "حزب المعارضة الرئيس في تركيا فاز في الانتخابات المحلية بقيادة المرشح أكرم إمام أوغلو، محرزاً تقدماً على رجب طيب أردوغان".

وبذلك، قدم الحزب الجمهوري للمحتفلين بهذا النصر خلال الأمسية التي تلت الانتخابات، لمحة عن مستقبل محتمل، حيث تجاوزت النتائج توقعات الكثير من مؤيدي الحزب.

وكانت نتائج الانتخابات المحلية، التي جرت يوم الأحد، هي الأفضل منذ عقود بالنسبة للمعارضة، التي فازت برئاسة بلديات أكبر المدن التركية، بالإضافة إلى مناطق ريفية أصغر في وسط البلاد بعيدة عن قاعدتها الساحلية التقليدية، بحسب الصحيفة البريطانية.

وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة أوزيجين في إسطنبول، إيفرين بالطة: "لم يكن أحد يتوقع نجاحاً كبيراً كهذا".