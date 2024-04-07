"جون أفريك": حكومة السنغال الجديدة تنهي مرحلة "الديناصورات السياسية"

اعتبر تقرير إخباري نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن الحكومة السينغالية الجديدة عكست توجها نحو تجديد الحياة السياسية في البلاد وإنهاء حكم "الحرس القديم".

ويقدم التقرير قراءة في تركيبة أعضاء الفريق الحكومي لرئيس الوزراء عثمان سونكو، مشيراً إلى أن معظم الأسماء المطروحة "غير معروفة لدى عامة الناس"؛ ما يعني إنهاء مرحلة "الديناصورات السياسية" وفق تعبيره.

وقدم سونكو تركيبة حكومته مساء الجمعة الماضي، وتضم 25 وزيرا، و5 وزراء دولة، بينهم 4 نساء، فيما غاب حزب كريم واد عن التركيبة الحكومية.

مهمة صعبة

وأكد التقرير أن سونكو واجه مهمة صعبة في تشكيل الحكومة، ونقل عن نائب رئيس حزب الوطنيين الأفارقة من أجل العمل والأخلاق والأخوة (باستيف) بكاري ديديو قوله "إنه أمر معقد، يجب علينا ضمان التوازن"، وفق تعبيره.

ومن بين الوزراء الجدد، فإن معظم الشخصيات لا تزال غير معروفة لعامة الناس، مثل عبد الرحمن سار، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الجديد، أو خادي دين غاي، المكلف بشؤون الشباب والرياضة والثقافة.

وتضم الحكومة أعضاء من حزب "باستيف" الذي تم إنشاؤه سنة 2014 وتم تعيين نائب رئيس الحزب بيرامي سولي ديوب وزيراً للطاقة والنفط والمناجم، ويرأس الرجل منذ سبتمبر 2022، المجموعة البرلمانية لائتلاف المعارضة الرئيس.