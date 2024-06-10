تعرض مبنى القنصلية الأمريكية في سيدني للتخريب (صور)

تعرض مبنى القنصلية الأمريكية في سيدني، اليوم الاثنين، للتخريب، بعد تشويه المبنى، ما دفع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي للتنديد بالواقعة.

وقالت وسائل إعلام أسترالية إن الواقعة تأتي ضمن الاحتجاج المؤيد للفلسطينيين على ما يبدو، وفق "رويترز".

وقالت شرطة "نيو ساوث ويلز" إن المبنى، الواقع في الضواحي الشمالية لأكبر مدن أستراليا، تعرض للهجوم والرش بالطلاء.

ونفذ الهجوم بحسب الشرطة شخص يرتدي سترة داكنة ويخفي وجهه ويحمل مطرقة صغيرة في حوالي الساعة الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين.