أرمينيا تعلن مقتل عسكري جرّاء قصف شنته أذربيجان
قالت وكالة "إنترفاكس" للأنباء إن عسكرياً أرمينياً قتل يوم الأربعاء إثر قصف شنته قوات من أذربيجان، في أحدث حلقة ضمن سلسلة طويلة من الاشتباكات التي وقعت خلال الفترة الماضية بين الجارتين السوفيتيتين السابقتين.
ونقلت "إنترفاكس" عن وزارة الدفاع الأرمينية أن قذائف أصابت قرية "سوتك" القريبة من الحدود. وذكرت الوكالة أن أذربيجان نفت الاتهامات الأرمينية ووصفتها بأنها "محض كذب".
وخاض البلدان حربين على مدار 30 عاماً على صلة بمنطقة ناغورنو قرة باغ الواقعة في أذربيجان وتقطنها أغلبية من الأرمن. ويتبادل الجانبان الاتهامات بشكل متكرر بتصعيد الهجمات.
ولم تسفر الجهود الدولية للوساطة من أجل التوصل إلى سلام دائم عن نتائج تذكر حتى الآن.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الأول من يونيو/حزيران في مؤتمر للتنمية في مولدوفا.