أرمينيا تعلن مقتل عسكري جرّاء قصف شنته أذربيجان

قالت وكالة "إنترفاكس" للأنباء إن عسكرياً أرمينياً قتل يوم الأربعاء إثر قصف شنته قوات من أذربيجان، في أحدث حلقة ضمن سلسلة طويلة من الاشتباكات التي وقعت خلال الفترة الماضية بين الجارتين السوفيتيتين السابقتين.

ونقلت "إنترفاكس" عن وزارة الدفاع الأرمينية أن قذائف أصابت قرية "سوتك" القريبة من الحدود. وذكرت الوكالة أن أذربيجان نفت الاتهامات الأرمينية ووصفتها بأنها "محض كذب".