بعد دعوته لحرق "حوارة" الفلسطينية.. منظمات يهودية أمريكية تقاطع سموتريتش

من المنتظر أن يتوجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى واشنطن، الأحد المقبل، في زيارة هي الأولى له منذ توليه هذا المنصب، وسط عاصفة من الانتقادات يواجهها على خلفية دعوته بإحراق بلدة "حوارة" الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكدت أنه لن يُسمح للوزير الإسرائيلي بزيارة البيت الأبيض، كما لن يلتقي نظيرته الأمريكية، فيما دعت منظمات يهودية لمنعه من دخول الولايات المتحدة بشكل مطلق.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الجمعة، إلى الانتقادات التي تعرض لها الوزير، والذي يرأس حزبًا يمينيًا قوميًا متطرفًا هو حزب "الاتحاد القومي"، ويطلق عليه أيضًا "الصهيونية الدينية"، من قبل الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وكان برايس علّق على تصريحات سموتريتش، بشأن محو القرية الفلسطينية، وقال "إنها تفتقر إلى المسؤولية وتثير الاشمئزاز"، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية، الخميس، أن وزير المالية الإسرائيلي لن يلتقي نظيرته الأمريكية جانيت يلين أو أي مسؤول أمريكي آخر.

ومن المقرر أن يتوجه سموتريتش إلى واشنطن، الأحد، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لشركة "سندات إسرائيل"، تلك التي يطلق عليها "بوندز"، وهي شركة تعمل على حشد الأموال من يهود الشتات لصالح إسرائيل.