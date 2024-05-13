تناقضات.. اليمين المتطرف يعادي البرلمان الأوروبي ويسعى للفوز به

ويعد البرلمان الأوروبي الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي، وقد ازدادت قوته ببطء، على الرغم من أنه لا يزال مؤسسة فريدة من نوعها داخل هيكل الاتحاد الأوروبي.

وعلى عكس الأنظمة البرلمانية الوطنية، لا يعتمد المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية على دعم الأغلبية في البرلمان الأوروبي، حيث يتم تنظيم أعضاء البرلمان الأوروبي في مجموعات سياسية على أساس أيديولوجي، عدا عن أن الانتخابات في الأساس عبارة عن 27 عملية انتخاب وطنية منفصلة، لكل منها حملاتها وأحزابها وقواعدها الانتخابية الفريدة، بحسب ما أورده تقرير حديث للمعهد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط.

كذلك من المتوقع أن تكون الانتخابات الأوروبية لعام 2024 وهي أول انتخابات منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تتأثر بالأحداث العالمية الأخيرة مثل جائحة كوفيد-19 والصراعات في أوكرانيا وغزة.

ويُتوقع أيضا أن تتبع الانتخابات اتجاه الانتخابات السابقة، مع اكتساب الأحزاب اليمينية المتطرفة مزيدًا من النفوذ. وستركز الحملة الأوروبية على الهجرة والصفقة الخضراء الأوروبية.

وأبرز ما يمكن أن تفضي إليه الانتخابات أن يظل حزب الشعب الأوروبي، والتحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين أكبر مجموعتين في البرلمان الأوروبي الجديد.

وقد ينتج عن بروز اليمين المتطرف، إضعاف المجموعات التقدمية، وتشديد سياسات الهجرة، وتراجع الحماس لحماية حقوق الأقليات.

لماذا صعد اليمين؟

يمكن أن يُعزى صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا إلى أسباب مختلفة، بما في ذلك العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. فقد أدت الأزمة الاقتصادية التي حدثت في عام 2008 وما تلاها من تطبيق تدابير السيطرة على العجز والتقشف إلى توسيع الفجوة بين النخبة المحظوظة وبقية السكان.