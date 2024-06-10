كيف تفاعلت أحزاب فرنسا وألمانيا مع تصدر "اليمين المتطرف" الانتخابات الأوروبية؟

أثار تصدر "اليمين المتطرف" في الانتخابات الأوروبية ردود فعل متباينة، تراوحت بين إعلان الرئيس الفرنسي حل الجمعية العمومية، مؤشراً على "الخيبة" من تراجع حزبه، وبين ما يمكن وصفه بإعلان النصر، الذي جاء على لسان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، ماري لوبان، التي سارعت إلى إعلان استعداد حزبها لتسلم السلطة بعد الفوز بثقة الفرنسيين.

وكان متوقعاً ما أسفرت عنه النتائج الأولية لانتخابات البرلمان الأوروبي التي أظهرت صعودًا لافتًا لليمين المتطرف في القارة العجوز.

واختتم الناخبون الأوروبيون في 21 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، انتخابات البرلمان الأوروبي، بعد رحلة تصويت استمرت 4 أيام.

وفيما يأتي رصد لأبرز ردود الأفعال:

فرنسا

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، إن نتائج الانتخابات الأوروبية "ليست جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا".

وفي كلمة متلفزة قال ماكرون: "سأوقع بعد قليل مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 من شهر حزيران/يونيو الجاري، والدورة الثانية في 7 من شهر تموز/يوليو" المُقبل.

وجاء قرار ماكرون بعد أن تصدر اليمين المتطرف الفرنسي الانتخابات الأوروبية في فرنسا بحصوله على نسبة تراوحت بين 31,5 و32,5 % من الأصوات، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".