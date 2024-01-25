فنزويلا تطرد 33 عسكرياً في أحدث حملة ضد "الخونة"‎

أعلن مسؤولون في فنزويلا، الأربعاء، أن 33 عسكرياً وُصفوا بأنهم "خونة" طردوا من الجيش لتورطهم في "مؤامرات" مزعومة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو.

وأورد بيان حكومي أسماء العسكريين المطرودين المتهمين بالخيانة ومن بينهم جنرال.

وقال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو إن العسكريين الـ 33 "متورطون في مؤامرات للتخطيط لأعمال إجرامية وإرهابية (...) وحتى التفكير في اغتيال الرئيس الوطني".

وأضاف، في مقطع فيديو نشر على الإنترنت، أن هذه الجرائم تمثل "أعمال خيانة ضد أرض الأجداد".

ويعدّ الجيش من الداعمين الرئيسيين لمادورو، وقد أكد ولاءه له في محطات عدة.

ويهيمن الجيش إلى جانب مهامه العسكرية على شركات نفط وتعدين ومواد غذائية، بالإضافة إلى جهاز الجمارك والعديد من الوزارات الرئيسية.

وتتهم المعارضة والمنظمات غير الحكومية الجيش بالمشاركة في الفساد عبر شبكات متجذرة أثرت العديد من ضباطه.

قلق أمريكي

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن "قلقها العميق" إزاء الاعتقالات التي جرت دون اتباع الإجراءات القانونية، معتبرة أن ذلك يتعارض مع روح الاتفاق الانتخابي بين حكومة مادورو والمعارضة.

وقالت في بيان: "ندعو إلى إنهاء المضايقات ذات الدوافع السياسية، بما في ذلك الهجمات على مكاتب الحملات الانتخابية للمعارضة".

وحضّت على إعلان موعد للانتخابات والسماح بعودة جميع المرشحين السياسيين، محذرة من أن "الأفعال التي تتعارض مع روح ونص اتفاق باربادوس ستكون لها عواقب".

لكنّ كراكاس رفضت هذه الانتقادات واتهمت واشنطن في بيان بالدفاع عن "مهندسي العمليات الإرهابية الفاشلة في فنزويلا".