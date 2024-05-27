بعد مقتل "رئيسي".. تزايد انقطاع الإنترنت في إيران

ولم تصدر أية ردود فعل، من قِبل السلطات الإيرانية، على هذه التقارير.

وتستخدم بعض الحلول التقنية إصدار IP 6 للاتصال بالإنترنت بحرية لتجاوز الحجب في إيران.

وقال أحد خبراء الإنترنت لصحيفة "شرق" الإيرانية، إن انقطاع الوصول إلى IP الإصدار 6 أدى إلى قطع اتصال إيران بالعالم الخارجي بالكامل.

وعلى الرغم من أنه، وفقًا لإحصائيات Cloudflare، تم حل الاضطرابات المتعلقة بهذه المشكلة، منذ أمس الأحد، فإن الوصول إلى الإنترنت لايزال يواجه قيودًا واسعة النطاق.

ووصفت خبيرة الأمن السيبراني، نريمان غريب، صباح اليوم الأحد، الوضع الحالي للإنترنت في إيران، بأنه يشبه فترة المظاهرات الماضية في البلاد، وقالت إن هذا الوضع أصبح أكثر خطورة، منذ أمس الأول، الجمعة 24 مايو/أيار الجاري.

وفي الوقت نفسه، انتقد موقع "تابناك" الإخباري أيضًا القيود الأخيرة، وكتب أن الإنترنت في إيران أصبح "شبه داخلي" خلال الأسبوع الماضي.

وتظهر أحدث إحصائيات شركة "Speed test" أن سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في إيران انخفضت في أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه (مارس/آذار).

ونفى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عيسى زارع بور، حدوث خلل متعمد في شبكة الاتصالات في البلاد، متجاهلًا كل الأدلة الفنية المتوفرة.

وأظهرت وثيقة سرية من جدول أعمال المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، أن مسؤولي هذه المؤسسة يسعون إلى خلق المزيد من العراقيل، لمنع الوصول إلى المنصات المحجوبة مثل "إنستغرام" من خلال تكوين فريق عمل جديد من ممثلي المؤسسات الأمنية والسياسية في البلاد.