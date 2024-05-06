محللون: مناورات روسيا النووية قرب أوكرانيا تمثل تحذيرا للغرب

ويرى خبراء روس، حاورتهم "إرم نيوز"، أن الإجراءات والتصريحات الجديدة تعتبر أكبر "تصعيد نووي" يعيشه العالم منذ عقود، معتبرين ما يجري "بالخطوة الأخيرة" قبل الكارثة النووية، فيما أشار آخرون إلى أن "الغرب بدأ يلعب بالنار بالقرب من حدود روسيا والصين، وأن رد موسكو وبكين سيكون عنيفا".

كارثة نووية

ويرى الباحث في الشؤون الدولية سيرغي شابروف أن العالم الغربي "أصابه الجنون وهو يدفع سكان الأرض إلى أخطر حرب قد تكون نووية ما يعني أن كارثة ستمحو معالم أجزاء كبيرة من العالم".

ويشير شابروف، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "التحذيرات الروسية والمناورات التي جرى الإعلان عنها، هي رسائل واضحة للغرب بضرورة الحفاظ على قواعد الاشتباك القائمة حاليا في أوكرانيا، وإلا ستجبر موسكو في نهاية المطاف، إلى حماية وجودها الذي سيهدده دخول الناتو أو دول منه في الصراع مباشرة داخل أوكرانيا".

وأضاف قائلا: "يبدو أن الغرب وصل إلى قناعة قرب انهيار الجبهة في أوكرانيا، وهو يطلق التهديدات هنا وهناك، على أمل أن يردع روسيا"، لافتا إلى "المناورات النووية التي أعلنت عنها وزارة الدفاع وبأوامر من بوتين شخصيا هي الرد الأولي على هذه التهديدات".

وبيّن أن "دخول أي جندي أجنبي بصفة رسمية، يعني انتقال الصراع من الوكالة إلى حرب مباشرة، وهذا التحول يعني أن الجيوش لن تقابل بعضها البعض؛ لأن السلاح النووي قد يستخدم، وإذا تم ذلك ستندلع الحرب العالمية الثالثة التي ستغير وجه عالمنا إلى الأبد".

وتابع قائلا: "روسيا مستعدة لكل السيناريوهات، ولكن لا أعلم إذا كان الغرب مستعدا، لمواجهة روسيا والصين معا؛ لأن هذه الحرب إذا ما اندلعت لن تقتصر على اللاعبين الحاليين، فهي معركة أقطاب ومعركة وجود وتغيير التاريخ، فإما سيتغير هذا التاريخ بسلاسة وأما سيكون مصحوبا بدمار عظيم لم نراه سابقا".

موسكو وبكين والرد المزدوج

وفي الوقت الذي يشتعل فيه التوتر قرب الحدود الروسية غربا، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لنشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحسب ممثل قيادة المحيط الهادئ للجيش الأميركي الذي قال في تصريح لوكالة "ريا نوفستي" الروسية، إن نشر الصواريخ سيتم إكماله بحلول نهاية العام الجاري.

وحول هذا الإجراء يقول الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية رومان جورشكوف، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن "الصين وروسيا يتشاركان نفس القلق من هذا التطور"، مبينا أن الخطوة الأمريكية تهدد الدولتين (روسيا والصين)".