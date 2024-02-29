الكارثة لم تقع.. قمران أمريكي وروسي يخالفان توقعات "البنتاغون"
خالف كل من القمرين الصناعيين الروسي "كوسموس 2221" والأمريكي "تايمد" توقعات البنتاغون، بعد أن رصد الأخير "اصطداما محتملا" قد يقع بينهما أمس الأربعاء.
ومر القمر الصناعي الروسي بالقرب من القمر الأمريكي في المدار، لكنهما تجنبا الاصطدام، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" عن وكالة "ناسا".
وقبل التقاء القمرين الصناعيين، ذكرت وكالة "ناسا" في وقت سابق، أن البنتاغون كان يرصد "اصطداما محتملا" بين مركبة فضائية روسية وأمريكية في المدار، وبحسب الخبراء فإن التقارب حدث على ارتفاع نحو 600 كيلومتر.
وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بأن "وزارة الدفاع أكدت أن القمر الصناعي (TIMED - مهمة الطاقة والديناميكيات للغلاف الأيوني والغلاف الحراري) التابع لناسا والقمر الصناعي الروسي (Cosmos 2221 مرا على مسافة آمنة من بعضهما بعضا في المدار، الأربعاء 28 فبراير في حوالي الساعة 01:34 بتوقيت الساحل الشرقي 08.34 بتوقيت موسكو)".
وأكدت "ناسا" أن القمر الصناعي الأمريكي، المصمم لدراسة تأثير الشمس على الغلاف الجوي للأرض يعمل، ولم تحدد وكالة الفضاء الأمريكية مدى قرب أحدهما من الآخر في وقت الاقتراب.