الكارثة لم تقع.. قمران أمريكي وروسي يخالفان توقعات "البنتاغون"

خالف كل من القمرين الصناعيين الروسي "كوسموس 2221" والأمريكي "تايمد" توقعات البنتاغون، بعد أن رصد الأخير "اصطداما محتملا" قد يقع بينهما أمس الأربعاء.

ومر القمر الصناعي الروسي بالقرب من القمر الأمريكي في المدار، لكنهما تجنبا الاصطدام، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" عن وكالة "ناسا".

وقبل التقاء القمرين الصناعيين، ذكرت وكالة "ناسا" في وقت سابق، أن البنتاغون كان يرصد "اصطداما محتملا" بين مركبة فضائية روسية وأمريكية في المدار، وبحسب الخبراء فإن التقارب حدث على ارتفاع نحو 600 كيلومتر.