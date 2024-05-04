السويد.. احتجاج على مشاركة إسرائيل في مسابقة "يوروفيجن"

عبّر مئات الأشخاص في العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، عن احتجاجهم على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن".

وتجمّع حشد من المتظاهرين أمام مقر وزارة الخارجية السويدية للمطالبة بمقاطعة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية التي ستقام في مدينة مالمو.

ومن المنتظر أن تشهد مالمو مظاهرتين كبيرتين بمشاركة آلاف النشطاء الأوروبيين يوم 11 مايو/أيار الجاري، احتجاجا على مشاركة إسرائيل.