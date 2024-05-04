السويد.. احتجاج على مشاركة إسرائيل في مسابقة "يوروفيجن"
عبّر مئات الأشخاص في العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، عن احتجاجهم على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن".
وتجمّع حشد من المتظاهرين أمام مقر وزارة الخارجية السويدية للمطالبة بمقاطعة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية التي ستقام في مدينة مالمو.
ومن المنتظر أن تشهد مالمو مظاهرتين كبيرتين بمشاركة آلاف النشطاء الأوروبيين يوم 11 مايو/أيار الجاري، احتجاجا على مشاركة إسرائيل.
وانتقد المتظاهرون "ازدواجية المعايير" نظرًا لاستبعاد روسيا بسبب الحرب مع أوكرانيا، والسماح بمشاركة إسرائيل رغم هجماتها على غزة.
ووفقا للتلفزيون السويدي الحكومي "SVT"، قال المتحدث باسم شرطة مالمو نيلس نورلينج، إنه يتوقع قدوم 100 ألف متظاهر إلى المدينة.
وأكد نورلينج أن الشرطة ستتخذ إجراءات أمنية واسعة النطاق لمنع وقوع أي حوادث خلال المظاهرات، بمساندة فرق نرويجية ودنماركية.
والخميس، أعلن اتحاد البث الأوروبي (EBU) أنه لن يُسمح بإدخال العلم الفلسطيني إلى مسابقة الأغنية الأوروبية التي ستقام في 11 مايو.