بعد زيارة رئيس وزراء النيجر لأنقرة.. أي دور لتركيا في الساحل الأفريقي؟

اختتم رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين، الليلة الماضية، زيارة إلى تركيا استمرت ثلاثة أيام؛ إذ التقى كبار المسؤولين هناك، كان آخرهم الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يسعى إلى طرح بلاده كشريك محتمل آخر لدول الساحل الأفريقي التي انتفضت ضد حضور فرنسا.

وصرح الرئيس التركي لدى استقباله زين في المجمع الرئاسي بأنقرة، أن بلاده "تدعم خطوات النيجر لتحقيق استقلالها السياسي والعسكري والاقتصادي" مشيرًا إلى أن "تركيا ستواصل الوقوف ضد التدخلات العسكرية الأجنبية التي تستهدف الشعب النيجري".

يحمل هذا الإعلان، دلالات سياسية موجهة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي سبق وهددت بالتدخل العسكري، لإعادة النظام الدستوري في النيجر بقيادة الرئيس محمد بازوم، الذي تم حبسه إثر إزاحته من الحكم في يوليو/تموز الماضي.

وزيارة رئيس وزراء النيجر إلى تركيا، تأتي بعد أسابيع قليلة منذ تسليم الأخيرة طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار" إلى مالي التي تكافح الجماعات المتشددة والمتمردين الطوارق في الشمال.