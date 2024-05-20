آخرهم رئيسي.. أبرز الرؤساء الذين تعرضوا لـ "حوادث جوية" (فيديو غراف)
تعرض العديد من رؤساء الدول والسياسيين حول العالم، لحوادث جوية، آخرهم كان رئيس إيران إبراهيم رئيسي، الذي فقدت مروحيته التي كان على متنها مع وفد مرافق، وسط حالة من الغموض.
ويستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز الرؤساء والسياسيين الذين تعرضوا لحوادث جوية:
رامون ماجسايساي رئيس الفلبين
أول رئيس دولة يفقد حياته في حادث طيران، حين تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية الفلبينية عام 1957
الرئيس العراقي عبد السلام عارف
فارق الحياة بعدما تحطمت طارته في ظروف غامضة في البصرة عام 1966.
رئيس الإكوادور خايمي رولدوس أغيليرا
لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة عام 1981
رئيس بنما عمر توريخوس
لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية البنمية خلال رحلة داخلية عام 1981
الرئيس الموزمبيقي سامورا ماشيل
تحطمت طائرته عام 1986 في سماء حدود جنوب إفريقيا ما أدى إلى وفاته.
رئيس مجلس الوزراء اللبناني رشيد كرامي
توفي في حادث تفجير طائرة عسكرية عمودية عام 1987
الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق
لقي مصرعه في حادث انفجار طائرته عام 1988 في حادث قيل أنه مدبر
الرئيس المقدوني بوريس ترايكوفسكي
لقي مصرعه في حادث تحطم طائرته الرئاسية في البوسنة عام 2004
الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي
تحطمت طائرته الرئاسية في روسيا عام 2010 ما أدى الى وفاته