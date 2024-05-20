آخرهم رئيسي.. أبرز الرؤساء الذين تعرضوا لـ "حوادث جوية" (فيديو غراف)

تعرض العديد من رؤساء الدول والسياسيين حول العالم، لحوادث جوية، آخرهم كان رئيس إيران إبراهيم رئيسي، الذي فقدت مروحيته التي كان على متنها مع وفد مرافق، وسط حالة من الغموض.

ويستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز الرؤساء والسياسيين الذين تعرضوا لحوادث جوية:

رامون ماجسايساي رئيس الفلبين

أول رئيس دولة يفقد حياته في حادث طيران، حين تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية الفلبينية عام 1957

الرئيس العراقي عبد السلام عارف

فارق الحياة بعدما تحطمت طارته في ظروف غامضة في البصرة عام 1966.

رئيس الإكوادور خايمي رولدوس أغيليرا

لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة عام 1981

رئيس بنما عمر توريخوس

لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية البنمية خلال رحلة داخلية عام 1981

الرئيس الموزمبيقي سامورا ماشيل

تحطمت طائرته عام 1986 في سماء حدود جنوب إفريقيا ما أدى إلى وفاته.

رئيس مجلس الوزراء اللبناني رشيد كرامي

توفي في حادث تفجير طائرة عسكرية عمودية عام 1987

الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق

لقي مصرعه في حادث انفجار طائرته عام 1988 في حادث قيل أنه مدبر

الرئيس المقدوني بوريس ترايكوفسكي

لقي مصرعه في حادث تحطم طائرته الرئاسية في البوسنة عام 2004

الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي

تحطمت طائرته الرئاسية في روسيا عام 2010 ما أدى الى وفاته