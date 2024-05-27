الصين تتحدث عن "بداية جديدة" مع كوريا الجنوبية واليابان

أشاد رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ باستئناف العلاقات مع اليابان وكوريا الجنوبية، أثناء اجتماعه اليوم الاثنين مع زعيمي البلدين، في أول محادثات ثلاثية منذ أربعة أعوام، وذلك لإحياء الحوارين التجاري والأمني اللذين عرقلهما التوتر العالمي.

والتقى لي مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في سول، في إطار جهود تتصدرها محاولات لإحياء المفاوضات بشأن اتفاق ثلاثي للتجارة الحرة، أصيب بالجمود منذ 2019.

وفي مستهل القمة قال لي، إن المحادثات هي بمثابة "استئناف وبداية جديدة" للعلاقات، ودعا لاستئناف شامل للتعاون بين الدول الثلاث. حسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب فصل السياسة عن الملفات الاقتصادية والتجارية، ودعا لإنهاء إجراءات الحماية وفك الارتباط بين سلاسل الإمداد.

وقال لي "بالنسبة للصين وكوريا الجنوبية واليابان، فإن علاقاتنا الوثيقة لن تتغير. روح التعاون التي تحققت خلال التصدي للأزمات لن تتغير، ومهمتنا الرامية لحماية السلام والاستقرار في المنطقة لن تتغير".

وبعيدا عن أي اتفاقات قد توقع خلال المحادثات، يعد الاجتماع بين الزعماء الثلاثة في حد ذاته تطورا في العلاقات بين دولهم، على أساس من التواصل البنّاء بدلا من التشكيك.

وتحاول الصين، وكوريا الجنوبية واليابان المتحالفتان مع الولايات المتحدة، معالجة انعدام الثقة المتزايد وسط التنافس بين بكين وواشنطن والتوتر بشأن تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي والتي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، وبرنامج كوريا الشمالية النووي.

ووثق يون وكيشيدا العلاقات بينهما ومع واشنطن، وأطلقا تعاونا ثلاثيا غير مسبوق مع الولايات المتحدة في المجال العسكري ومجالات أخرى.

وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، دعا زعيما كوريا الجنوبية واليابان، بيونغ يانغ إلى الإحجام عن الإطلاق المزمع لصاروخ يحمل قمرا صناعيا قالا إنه يستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية المحظورة عليها بموجب قرارات من مجلس الأمن الدولي.

ودعا لي كل الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، ومنع إضافة المزيد من التعقيدات للموقف في شبة الجزيرة الكورية.