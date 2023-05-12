وزير خارجية أوكرانيا يطلب في غواتيمالا دعم دول أمريكا اللاتينية

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الخميس، في ختام زيارة لغواتيمالا استمرت يومين دول أمريكا اللاتينية كافة إلى دعم بلاده وإدانة "العدوان" الروسي.

وانتقد كوليبا في مؤتمر صحفي موقف "الحياد" الذي اتخذه عدد من دول أمريكا اللاتينية، معتبراً أن ذلك يعزز "استمرار عدوان" روسيا، على حد قوله.

وقال: "نعتقد أن دول أمريكا اللاتينية يجب أن تتبنى موقف غواتيمالا و (...) تدين العدوان".

وغواتيمالا واحدة من دول قليلة في أمريكا اللاتينية دعمت أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير 2022. وبعد 5 أشهر، توجه رئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي إلى كييف في زيارة تضامن.

وانتقد وزير الخارجية الأوكراني دولا في أمريكا اللاتينية "تعتقد أن من الأفضل البقاء على الحياد" وأُخرى "تقول إن هذه الحرب هي مشكلة أوروبا".

وحلّ كوليبا ضيفاً على القمة التاسعة لرؤساء دول وحكومات منطقة الكاريبي في مدينة أنتيغوا غواتيمالا، وتوقع أن "تخسر روسيا هذه الحرب وأن تدفع ثمن جرائم هذه الحرب".

من جهته، أكد جياماتي أن "غواتيمالا ستواصل دعم أوكرانيا سياسيا ودبلوماسيا"، متمنياً "نهاية سريعة للحرب وبدء إعادة إعمار أوكرانيا".