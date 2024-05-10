دورة انتخابية ثانية في إيران لإكمال مجلس الشورى

بدأ الإيرانيون الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية لإكمال نصاب البرلمان في المناطق، إذ نال المرشحون أقل من 20% في الدورة الأولى التي انتهت كما المتوقع لصالح المحافظين.

ويتنافس 90 مرشحا بينهم سبع نساء في هذه الدورة، على 45 مقعدا من أصل 290 يتألف منها مجلس الشورى الإسلامي.

وتجرى عمليات الاقتراع بين الثامنة صباحا (04,30 ت غ) و14,30 في 15 من المحافظات الـ31 في إيران، وبطريقة "إلكترونية بالكامل" في عدد منها من ضمنها طهران، بحسب السلطات الإيرانية.

وكان المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، أول من أدلى بصوته صباح الجمعة، في خطوة تقليدية يُعلَن من خلالها فتح أبواب مراكز الاقتراع.

وقال خامنئي إن "الانتخابات بحدّ ذاتها أمر أساسيّ ومهم. إنها دلالة على حضور الناس وإرادتهم وقرارهم. لذلك تقتضي المسؤولية الوطنية على كل مَن يرغب في تقدّم البلاد وبلوغها الأهداف الكبرى المشاركة فيها".

وشدد على أن "زيادة نسبة المشاركة تعني مجلس شورى أقوى".