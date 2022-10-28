برلماني إيراني يهدد بأن طهران ستتخذ إجراءات جديدة ضد المتظاهرين

أعلن النائب في البرلمان الإيراني عن الحرس الثوري، العميد محمد إسماعيل كوثري، الجمعة، أن السلطات في بلاده ستتخذ قريباً إجراءات جديدة ضد "أعمال الشعب والاضطرابات"، في إشارة إلى الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع ضد النظام.

وقال النائب كوثري في مقابلة تلفزيونية وهو قائد سابق لقوات الحرس في العاصمة طهران: "سنتخذ قريبا قرارات جديدة لأعمال الشغب".

ولم يوضح البرلماني ماهي طبيعة هذه الإجراءات الجديدة.

وأضاف النائب كوثري: "حتى الآن أراد النظام أن يفهم الناس أن الشعارات التي يرفعونها هي أكاذيب، لكن سيتخذ المسؤولون بالتأكيد قرارات جديدة؛ وسنرى أن التعامل مع الاحتجاجات من الآن فصاعدا، لن يكون مثل الأيام الماضية"، في مؤشر على زيادة حملة القمع ضد الاحتجاجات.

وتابع كوثري أن "شعارات الناس في الاحتجاجات الحالية وهم يرددون (المرأة، الحياة، الحرية) هي شعارات كاذبة".

وأدى مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، على يد شرطة الأخلاق في طهران إلى احتجاجات شعبية واسعة لا تزال مستمرة.