عقوبات أمريكية جديدة ضد أشخاص وكيانات مرتبطة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات متمركزة في إيران وهونغ كونغ والصين وفنزويلا؛ لمساعدتهم في برامج إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الأشخاص الخاضعين للعقوبات دعموا الحرس الثوري ووزارة الدفاع في إنتاج ونشر الصواريخ والطائرات المسيرة".