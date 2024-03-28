روسيا: "من الصعب للغاية" تصديق أن داعش وراء هجوم موسكو‎

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، إنه "من الصعب للغاية تصديق" أن تنظيم داعش كان لديه القدرة على شن الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو الجمعة الماضي الذي أسفر عن مقتل 143 شخصا على الأقل.

وكررت زاخاروفا تأكيدات موسكو بأن "أوكرانيا تقف وراء الهجوم على مركز كروكوس سيتي"، دون تقديم أدلة على ذلك. والهجوم هو الأكثر دموية الذي تشهده روسيا منذ 20 عاما.

ورغم تبني داعش خراسان للهجوم، إلا أن زاخاروفا قالت إن "الغرب سارع إلى إلقاء المسؤولية على التنظيم كوسيلة لصرف اللوم عن أوكرانيا والحكومات الغربية التي تدعم كييف".

وأضافت أنه "من أجل درء الشبهات عن الغرب بشكل جماعي، كانوا بحاجة ماسة إلى التوصل إلى شيء ما، لذلك لجأوا إلى التنظيم، وبعد ساعات قليلة من الهجوم الإرهابي، بدأت وسائل الإعلام الأنجلوسكسونية في نشر هذه الروايات على وجه التحديد".

وبحسب "رويترز"، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "الهجوم نفذه مسلحون إسلاميون"، مشيرا إلى أن "ذلك كان في صالح أوكرانيا وأن كييف ربما لعبت دوراً"، لافتا إلى أن "أحد الأشخاص على الجانب الأوكراني أعد نافذة للمسلحين للهروب عبر الحدود قبل إلقاء القبض عليهم في غرب روسيا مساء الجمعة".

لكن زعيم روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو قال، الثلاثاء، إن "المسلحين سعوا في البداية إلى العبور إلى بلاده قبل أن يغيروا مسارهم ويتجهوا نحو أوكرانيا بمجرد أن أدركوا أن المعابر إلى روسيا البيضاء أغلقت".