صور جوية تظهر نقل إيران معدات من قاعدة جوية تعرضت لهجوم إسرائيلي
أظهرت صور أقمار صناعية حديثة أن إيران نقلت معدات نظام دفاع جوي من قاعدة في أصفهان تعرضت لهجوم إسرائيلي، فجر الجمعة الماضي، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
والتقطت الصور، أمس الإثنين، حيث توضح حجم الأضرار في القاعدة الجوية الثامنة (قاعدة شهيد عباس بابائي) في أصفهان.
ونفت السلطات الإيرانية وقوع أي هجوم أو أضرار في القاعدة بعد الهجوم المنسوب إلى إسرائيل صباح الجمعة.
وبحسب الوكالة، فإن صور الأقمار الصناعية المأخوذة من موقع نظام الدفاع الجوي S-300 بالقرب من مطار أصفهان وقاعدة المقاتلات الثامنة تشير إلى "قدرة" إسرائيل على "اختراق" نظام الدفاع الجوي الإيراني.
ونقلت عن نيكول غرايفسكي، خبيرة البرنامج النووي في مؤسسة كارنيغي ومؤلفة كتب عن روسيا وإيران، للوكالة إن دقة الهجوم في أصفهان كانت "رائعة للغاية".
وتعتبر وسائل الإعلام الأمريكية أن استهداف نظام الرادار في أصفهان هو رد فعل إسرائيلي مستهدف ومحسوب ردًا على الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الإيراني الضخم على إسرائيل ليلة 13 من أبريل/نيسان الجاري.
وقال كريس بيغرز، المستشار السابق للحكومة الأمريكية في تحليل صور الأقمار الصناعية، إن علامات الحريق الناجمة عن الهجوم كانت واضحة.
وصور الإثنين، أكثر وضوحا مقارنة بصور الأقمار الصناعية التي التقطت في الساعات التي تلت الهجوم.
وقال بيغرز إنه بالنظر إلى مدى أهمية نظام الدفاع الجوي لحماية المنشأة النووية في نطنز، فإن الضربة الدقيقة "تعد بياناً قوياً".
ونفى حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، أبعاد الهجوم المنسوب إلى إسرائيل، وقال إن "الطيور الصغيرة" كانت "أشبه بألعاب أطفالنا" في محادثة مع " قناة "إن بي سي نيوز" التلفزيونية يوم السبت.
كما نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، أمس الإثنين، الأضرار التي لحقت بالقاعدة الثامنة في أصفهان، وزعم أن "نظام الدفاع الإيراني قام بواجباته".
وقالت نيكول غرايفسكي إن إيران ستحتاج على الأرجح إلى مساعدة روسية لإصلاح الرادار المتضرر وستحاول أيضًا تجهيز نفسها بأسلحة أحدث مع مرور الوقت.
ومن غير المعروف ما هي الفائدة التي يمكن أن يحققها إصلاح النظام، الذي ثبت عدم فعاليته في الهجوم المنسوب إلى إسرائيل، في المراقبة الجوية للمنشآت العسكرية والنووية الحساسة في إيران.