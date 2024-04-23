صور جوية تظهر نقل إيران معدات من قاعدة جوية تعرضت لهجوم إسرائيلي

أظهرت صور أقمار صناعية حديثة أن إيران نقلت معدات نظام دفاع جوي من قاعدة في أصفهان تعرضت لهجوم إسرائيلي، فجر الجمعة الماضي، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

والتقطت الصور، أمس الإثنين، حيث توضح حجم الأضرار في القاعدة الجوية الثامنة (قاعدة شهيد عباس بابائي) في أصفهان.

ونفت السلطات الإيرانية وقوع أي هجوم أو أضرار في القاعدة بعد الهجوم المنسوب إلى إسرائيل صباح الجمعة.