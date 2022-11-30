روسيا تعلن السيطرة على قرى قرب باخموت الأوكرانية

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، سيطرتها على ثلاث قرى بالقرب من مدينة باخموت المدمرة بشكل كبير في شرق أوكرانيا، والتي تحاول القوات الروسية الاستيلاء عليها منذ الصيف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "عقب عمليات هجومية حرر الجنود الروس بلدتي بيلوهوريفكا وبيرش ترافنيا (أوزاريانييفكا بالأوكرانية)". وتبعد القرية الأولى 25 كم شمال باخموت، وتقع الثانية على بعد عشرين كيلومترا جنوبا.

وفي وقت لاحق أعلنت القوات الروسية أنها سيطرت على بلدة أندريفكا.

من جهة أخرى أعلنت روسيا أنها سيطرت في منطقة أخرى في دونيتسك، على بلدة فودياني مقتربة بذلك من أفيديفكا المدينة الواقعة بالقرب من خط الجبهة منذ 2014.