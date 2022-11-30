روسيا تعلن السيطرة على قرى قرب باخموت الأوكرانية
أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، سيطرتها على ثلاث قرى بالقرب من مدينة باخموت المدمرة بشكل كبير في شرق أوكرانيا، والتي تحاول القوات الروسية الاستيلاء عليها منذ الصيف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "عقب عمليات هجومية حرر الجنود الروس بلدتي بيلوهوريفكا وبيرش ترافنيا (أوزاريانييفكا بالأوكرانية)". وتبعد القرية الأولى 25 كم شمال باخموت، وتقع الثانية على بعد عشرين كيلومترا جنوبا.
وفي وقت لاحق أعلنت القوات الروسية أنها سيطرت على بلدة أندريفكا.
من جهة أخرى أعلنت روسيا أنها سيطرت في منطقة أخرى في دونيتسك، على بلدة فودياني مقتربة بذلك من أفيديفكا المدينة الواقعة بالقرب من خط الجبهة منذ 2014.
ومنذ الصيف، يستعر القتال للاستيلاء على باخموت التي تحاول موسكو الاستيلاء عليها دون جدوى رغم مؤازرة من مجموعة فاغنر.
وتكتسي المعركة أهمية رمزية بالنسبة للمسؤولين الروس؛ إذ إن الاستيلاء على المدينة سينهي سلسلة من الهزائم تمثلت بانسحاب القوات الروسية من خاركيف (شمال شرق) في أيلول/سبتمبر، وخيرسون (جنوب) في تشرين الثاني/نوفمبر.
ويعلن الجيش الروسي بانتظام سيطرته على بلدات صغيرة في محيط باخموت، لكنه لم يتمكن حتى الآن من الاستيلاء على المدينة التي رحل عنها نصف سكانها البالغ عددهم قبل الحرب 70 ألفا، بحسب السلطات الأوكرانية.
ووصف مؤسس فاغنر الملياردير الروسي يفغيني بريغوجين، المعركة بأنها "مسلخ باخموت" متعهدا "بتدمير الجيش الأوكراني".
لكن التقدم الروسي حول المدينة ليس كافيا، بحسب معهد دراسة الحرب الأميركي الذي يقوم بتحليل التطورات على الجبهة يوميا.
ووصف المعهد، الأربعاء، تقدم موسكو بأنه "هامشي"، معتبرا أنه من غير المرجح أن تتمكن القوات الروسية "المتقهقرة" من محاصرة باخموط بسرعة.