اندلاع حريق ضخم إثر استهداف محطة للطاقة قرب كييف (فيديو)

شنَّت القوات الروسية فجر اليوم الخميس، هجمات صاروخية استهدفت فيها محطة تريبولسكايا بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما نقلته وكالة "ريا نوفستي"عن مصدر محلي.

وقال منسق العمل السري سيرغي ليبيديف، إن "ضربة روسية صاروخية استهدفت محطة تريبولسكايا الكهروحرارية بالقرب من كييف"، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.