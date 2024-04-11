اندلاع حريق ضخم إثر استهداف محطة للطاقة قرب كييف (فيديو)
شنَّت القوات الروسية فجر اليوم الخميس، هجمات صاروخية استهدفت فيها محطة تريبولسكايا بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما نقلته وكالة "ريا نوفستي"عن مصدر محلي.
وقال منسق العمل السري سيرغي ليبيديف، إن "ضربة روسية صاروخية استهدفت محطة تريبولسكايا الكهروحرارية بالقرب من كييف"، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.
وتُعدُّ تريبولسكايا أكبر محطة كهربائية في مقاطعة كييف حيث تغذي المقاطعة ومدنًا أخرى.
وفي وقت سابق، ذكرت إدارة كييف الإقليمية أن منشأة للبنية التحتية الحيوية تعرَّضت للقصف ليلًا في المنطقة، وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي تناقلتها وسائل إعلام روسية تظهر فيها المحطة والنيران تشتعل بها.