هل أرسلت فرنسا جنوداً من الفيلق الأجنبي إلى أوكرانيا؟

تداولت تقارير إعلامية، معلومات حول إرسال الجيش الفرنسي نحو مئة جندي من "الفيلق الأجنبي" إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا، وهو ما أثار حالة من الجدل حول دلالات هذه الأخبار ومدى صحته.

ويوصف الفيلق الأجنبي في الجيش الفرنسي، الذي تأسس عام 1831، بأنه مخصص للجنود الأجانب، بينما يضم جنودًا فرنسيين.

من جهتها، نفت هيئة الأركان العامة الفرنسية هذه المعلومات جملة وتفصيلا، وسط جدل حول مصدر هذه الأنباء المتداولة ومدى مصداقيتها.

الخبير الأمريكي في مجال الأمن والتكنولوجيا، ستيفن براين، قال في مقاله لصحيفة "آسيا تايمز"، إن الجيش الفرنسي أرسل نحو مئة جندي لمحاربة روسيا، دون أن يحدد مصدرا واضحا لهذه المعلومات.

وأكدت حسابات على منصة "إكس" لشخصيات مختلفة، بينها الناشط اليميني المتطرف ديفيد فان هيملريك، أن فرنسا قامت "بنشر الفيلق الأجنبي" على الجبهة الأوكرانية.

في 4 مايو، أكد موقع "آسيا تايمز" أن باريس نشرت رجالًا "لدعم اللواء الأوكراني المستقل رقم 54 في سلافيانسك الأوكرانية"، قادمين من "لواء المشاة الثالث" التابع للفيلق الأجنبي.

في المقابل، نددت فرنسا بهذه الأنباء، معتبرة أنها "حملة تضليل" جديدة تستهدفها.