الأمن الروسي يعتقل "متحولًا جنسيًّا" بتهمة الخيانة العظمى

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي ،اليوم الخميس، اعتقال "متحول جنسي" في مقاطعة "أوريول" وسط روسيا، بتهمة تقديم مساعدة مالية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وذكر الجهاز في بيان له أنه أحبط "نشاطًا غير قانوني لمواطن روسي يقيم في مقاطعة أورلوف، بسبب تورّطه بالخيانة العظمى".

وتتمثل التهمة بحسب البيان في "تقديم مساعدة مالية للقوات المسلحة الأوكرانية، في عمل يعتبر ضد أمن روسيا"، بحسب البيان".

وأضاف: "عمل هذا الناشط كمسؤول في مركز إعلامي مناهض لروسيا، وقام خلال ذلك بتحويل مالي إلى حساب في أحد البنوك الأوكرانية من أجل تقديم المساعدة المادية للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأردف: "اتضح أن الموقوف ناشط من (المثليين) إذْ كان غيَّر جنسه سابقًا من أنثى إلى ذكر، وهو متطوّع أيضًا في مشروع مهتم بحقوق الإنسان".

وتم فتح قضية جنائية ضد المعتقل المذكور بموجب المادة رقم 275 "خيانة الدولة" من قانون العقوبات الجنائية الروسي.