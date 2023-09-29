بنما تسجل رقمًا غير مسبوق بمهاجرين حالمين بالذهاب إلى أمريكا الشمالية
دخل إلى بنما نحو 400 ألف مهاجر، وفق ما كشف تقرير رسمي نشر الأربعاء الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، نقلا عن التقرير الصادر عن دائرة الهجرة الوطنية في بنما، أن الرقم غير المسبوق الذي دخل البلاد، كان في طريقه إلى أمريكا الشمالية قادمًا من أمريكا الجنوبية.
وتجاوز هذا العدد غير المسبوق الرقم القياسي المسجل العام الماضي، البالغ 248 ألف مهاجر والرقم القياسي لعام 2021 البالغ 133 ألفًا، وفق المصدر ذاته.
وأشار إلى خطورة الطريق الذي عبره هؤلاء عبر غابة دارين المطرية التي تربط أمريكا الوسطى بالجنوبية، وذلك بسبب تضاريس الغابة الوعرة والجماعات المسلحة التي تسيطر على ممر المهاجرين.
وبيّن أن ما لا يقل عن 37 شخصًا توفوا هناك هذا العام، إلى جانب تعرض العديد من المسافرين للسرقة والاعتداء والاغتصاب.
وأضاف التقرير الرسمي أن مجموعة من رواد الأعمال المهاجرين، يتقاضون 40 دولارًا مقابل رحلة القارب إلى أعلى الغابة، و170 دولارًا مقابل الدليل، أو حتى عروضًا شاملة تتضمن خيامًا بقيمة 500 دولار.
المصدر: وكالة الأنباء الإسبانية