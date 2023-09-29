بنما تسجل رقمًا غير مسبوق بمهاجرين حالمين بالذهاب إلى أمريكا الشمالية

دخل إلى بنما نحو 400 ألف مهاجر، وفق ما كشف تقرير رسمي نشر الأربعاء الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، نقلا عن التقرير الصادر عن دائرة الهجرة الوطنية في بنما، أن الرقم غير المسبوق الذي دخل البلاد، كان في طريقه إلى أمريكا الشمالية قادمًا من أمريكا الجنوبية.

وتجاوز هذا العدد غير المسبوق الرقم القياسي المسجل العام الماضي، البالغ 248 ألف مهاجر والرقم القياسي لعام 2021 البالغ 133 ألفًا، وفق المصدر ذاته.