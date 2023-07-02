صديق نائل المرزوقي يكشف تفاصيل لحظة مقتله في فرنسا

كشف صديق الفتى نائل المرزوقي، الفرنسي من أصول جزائرية، تفاصيل اللحظات الأخيرة المرعبة في حياة نائل قبيل مقتله على يد أحد عناصر الشرطة الفرنسية في ضاحية نانتير.

وكان نائل خلال الواقعة برفقة اثنين من أصدقائه، في السيارة التي كان يقودها، لحظة توقيفه من جانب عناصر الشرطة الفرنسية، إلا أن أحد الصديقين فرَّ مرعوبًا من المكان بعد قتل نائل فيما الآخر ظل في السيارة.

وخرج صديق الفتى القتيل، البالغ من العمر 17 عامًا، بمقطع صوتي انتشر بشكل كبير عبر منصات التواصل، كشف فيه حقيقة ما جرى، مشددًا على أنهم لم يكونوا تحت تأثير المخدرات أو الكحول حينذاك.

ويظهر صوت صديق نائل وهو يقول إنه يريد توضيح الكثير من الحقائق ودحض الشائعات والأكاذيب التي لاحقتهم خلال الأيام الأخيرة.