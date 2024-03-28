اتهامات للحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن اللاجئين الأوكرانيين

يواجه اللاجئون الأوكرانيون في إسرائيل أزمة حادة، مع قرب نفاد سريان المهلة التي سمحت بها الحكومة لإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي، إذ تنتهي المهلة آخر مارس آذار الجاري.

وقالت صحيفة "معاريف"، مساء الأربعاء، إن منظمات حقوقية إسرائيلية عديدة تقدمت بالتماس للمحكمة الإسرائيلية العليا؛ من أجل استمرار علاج المرضى من اللاجئين الأوكرانيين في إسرائيل داخل إطار التأمين الصحي.

وذكرت أن الالتماس، الذي يعد الثالث من نوعه، قُدِّم مع قرب نفاد سريان المهلة التي حددتها الحكومة، من دون أن تضع حلًا بديلًا، وسط مخاوف من مخاطر محدقة بأرواح العديد منهم.

وقدمت هذه المنظمات التماسين سابقين، خلال 2023، وحصلت على تعهد من الحكومة بأنها ستواصل ضم جميع اللاجئين الأوكرانيين في إسرائيل لمظلة الرعاية الصحية، أسوة بالمواطنين الإسرائيليين، حتى نهاية مارس آذار 2024.

وعهدت الحكومة الإسرائيلية لوزيريْ الصحة والمالية اتخاذ اللازم من أجل تمديد سريان المهلة، إلا أن "معاريف" أكدت أن الوقت ينفد من دون صدور قرارات جديدة.

وحتى يوليو تموز 2022، وصل إسرائيل قرابة 30 ألف لاجئ أوكراني، غادر نصفهم البلاد إلى وجهات أخرى.

ووفق وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي في إسرائيل، شكَّلت النساء 77% من هؤلاء اللاجئين، بينما بلغت نسبة الأطفال والمراهقين 27%، وشكل كبار السن 28% منهم.

وذكرت المستشارة القانونية لمنظمة "أطباء لحقوق الإنسان"، عادي لوستيغمان، التي تقدمت المنظمات بالالتماس الأخير، أن اللاجئين الأوكرانيين المرضى الذين يتوجهون للمنظمة "يعانون أمراضًا خطيرة".