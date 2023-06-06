انتخاب الجزائر و4 دول لعضوية مجلس الأمن وإخفاق روسيا البيضاء

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، كلًا من الجزائر، وجيانا، وسيراليون، وسلوفينيا، وكوريا الجنوبية، لعضوية مجلس الأمن الدولي لمدة عامين، تبدأ أول يناير/ كانون الثاني 2024، بينما أخفقت روسيا البيضاء، المتحالفة مع روسيا في الحصول على مقعد.

وجرى انتخاب الجزائر، وجيانا وسيراليون، وكوريا الجنوبية، دون معارضة لعضوية المجلس المكون من 15 عضوًا والمكلف بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وفي المنافسة الوحيدة تفوقت سلوفينيا على روسيا البيضاء، وستحل الدول الخمس المنتخبة محل: ألبانيا، والبرازيل، والجابون، وغانا، والإمارات العربية المتحدة.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة المخولة باتخاذ قرارات ملزمة قانونًا مثل فرض عقوبات والسماح باستخدام القوة. ويضم المجلس 5 دول تتمتع بالعضوية الدائمة، وحق النقض (الفيتو)، هي: بريطانيا، والصين، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة.

وضمانًا للتمثيل الجغرافي، يتم تخصيص المقاعد غير الدائمة للمجموعات الإقليمية، وحتى لو انتُخب المرشحون دون معارضة في مجموعتهم، يتعين عليهم نيل تأييد أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة.