تقرير: خسائر الروس البشرية في حرب أوكرانيا تسجل زيادة هائلة‎

قال موقع إنسايدر الأمريكي، إن الخسائر البشرية في الجيش الروسي سجلت زيادة هائلة في الآونة الأخيرة.

وأضاف الموقع أنه "من المحتمل أن تكون القوات الروسية تكبدت ما يتراوح بين 150 ألفًا إلى 190 ألفًا بين قتيل وجريح"، منذ بدء الحرب الذي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا في فبراير/شباط العام الماضي.

وأشار إلى أن "الحملات العسكرية الهجومية الروسية الأخيرة في شرق أوكرانيا، كانت جزئيًّا، وراء زيادة بنسبة 90٪ في الخسائر الروسية التي سجلت في الحرب".

وتنفذ روسيا حاليًّا عمليات هجومية في منطقة أفدييفكا، وهي مدينة صغيرة تقع شمال دونيتسك شرقي أوكرانيا، وفق التقرير.

وأشار إلى أن معهد دراسات الحرب الأمريكي كان صرح في وقت سابق أن "القوات الروسية تنوي على الأرجح شن هجمات في منطقة أفدييفكا لتثبيت القوات الأوكرانية ومنعها من إعادة الانتشار في مناطق أخرى من الجبهة".

وأضاف المركز البحثي أن "المسؤولين الأوكرانيين حددوا بالفعل عملية أفدييفكا على أنها عملية تلاعب روسية، ومن غير المرجح أن يرسلوا قوة بشرية أوكرانية بشكل غير مبرر إلى هذا المحور".

بينما ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها أن روسيا قادرة على ارتكاب مثل هذه الهجمات المكلفة، حيث قامت بتكثيف التجنيد على مدار الحرب من خلال استخدام "الحوافز المالية" والتعبئة الجزئية في العام الماضي.