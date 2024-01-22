استهداف قيادات عسكرية إيرانية في سوريا يفاقم الصراع الإقليمي

أكد باحثون سياسيون أن استمرار حرب غزة يُسهم في تفاقم الصراع بالمنطقة وخلق المزيد من التداعيات الأمنية، ولاسيما بعد اتهام إيران لإسرائيل بشنّ غارة جوية على العاصمة السورية دمشق، أسفرت عن مقتل شخصيات عسكرية إيرانية بارزة.

وأكدت منصات إخبارية مقربة من الحرس الثوري الإيراني، مقتل الجنرال حاج صادق أوميد زاده، مسؤول استخبارات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائبه الحاج غلام (محرم)، في الهجوم الاسرائيلي على دمشق، السبت، فضلاً عن آخرين.