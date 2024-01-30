فنانون سويديون يطالبون بإقصاء إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية

وقَّع ألف فنان سويدي على خطاب يطالب اتحاد البث الأوروبي، الجهة المنظمة لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2024"، بإقصاء إسرائيل من المسابقة.

وأكد الموقعون على الخطاب تضامنهم مع معاناة سكان قطاع غزة، ورفضهم الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع.

وتستضيف مدينة "مالمو" السويدية، الدورة الـ 68 من مسابقة "يوروفيجن" الغنائية، من السابع إلى الـ 11 من أيار/ مايو 2024.

وأوردت قناة "الأخبار 12" العبرية، الثلاثاء، مبررات فناني السويد المحتجين على الحملة العسكرية، التي وصفتها الصحيفة بـ "المزاعم"، وقالت إن خطابهم يتضمن أن إسرائيل "ترتكب جرائم حرب خطيرة".

وجاء في خطاب الفنانين السويديين قولهم: "طوال أكثر من 100 يوم، ونحن شهود على عمليات عسكرية إسرائيلية تصفها منظمات حقوق الإنسان بأنها جرائم حرب خطيرة".