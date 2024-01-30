فنانون سويديون يطالبون بإقصاء إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية
وقَّع ألف فنان سويدي على خطاب يطالب اتحاد البث الأوروبي، الجهة المنظمة لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2024"، بإقصاء إسرائيل من المسابقة.
وأكد الموقعون على الخطاب تضامنهم مع معاناة سكان قطاع غزة، ورفضهم الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع.
وتستضيف مدينة "مالمو" السويدية، الدورة الـ 68 من مسابقة "يوروفيجن" الغنائية، من السابع إلى الـ 11 من أيار/ مايو 2024.
وأوردت قناة "الأخبار 12" العبرية، الثلاثاء، مبررات فناني السويد المحتجين على الحملة العسكرية، التي وصفتها الصحيفة بـ "المزاعم"، وقالت إن خطابهم يتضمن أن إسرائيل "ترتكب جرائم حرب خطيرة".
وجاء في خطاب الفنانين السويديين قولهم: "طوال أكثر من 100 يوم، ونحن شهود على عمليات عسكرية إسرائيلية تصفها منظمات حقوق الإنسان بأنها جرائم حرب خطيرة".
وأضاف الخطاب أن "مسابقة اليوروفيجن بدأت كمشروع للسلام يتطلع لتوحيد الدول والمواطنين عبر الموسيقى. وإن السماح لإسرائيل بالمشاركة يزعزع روح المنافسة، وليس هذا فحسب، ولكنه يزعزع أهداف المسابقة أيضًا".
ونقلت القناة مقطعا آخر من الخطاب حذر من أن "عدم مقاطعة إسرائيل هو رسالة بأن الحكومات تستطيع ارتكاب جرائم حرب من دون تداعيات، لذا نتوجه لاتحاد البث الأوروبي، أخرجوا إسرائيل من يوروفيجن 2024".
ونبَّهت القناة إلى أن دعوات مماثلة صدرت عن فنانين من فنلندا وأيسلندا ودول أخرى، مشيرة إلى أن رد اتحاد البث الأوروبي تمسك بأن إسرائيل "تلتزم بمعايير وقواعد المنافسة في مسابقة الغناء، رافضًا ما عدَّه "تسييساً" لمسابقة اليوروفيجن.
وأوضحت القناة أن اختيار المطرب الذي سيمثل إسرائيل سيجري بعد أقل من أسبوعين عبر برنامج "النجم القادم" بقناة التلفزة التجارية "كيشيت 12"، وهي ذاتها التي تبث برامج شركة أخبار إسرائيل التي يطلق عليها "الأخبار 12" وعبر موقعها "ماكو".
وتجدر الإشارة إلى أن المطربة الإسرائيلية طالي جوليرغانت، ستمثل لوكسمبرج في مسابقة الأغنية الأوروبية لهذا العام، لتكون هذه المرة السابعة التي يمثل فيها مطربون إسرائيليون دولًا أخرى في المسابقة.