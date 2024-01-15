توقيف 4 عسكريين في بوركينا فاسو بتهمة "التآمر"

وفي اليوم السابق، في وقت مبكر من المساء، سيطر عشرات الأشخاص على معسكر للأمم المتحدة وسط العاصمة، استجابة للدعوة التي أطلقها على شبكات التواصل الاجتماعي أنصار المجلس العسكري التابع لإبراهيم تراوري. وبحسب هؤلاء يتم الإعداد لـ "مؤامرة" جديدة ضد النظام، وذهب البعض إلى حد الحديث عن خطة لـ "اغتيال" الرئيس الانتقالي.

وبحسب معلومات "جون أفريك"، فقد تم القبض على ثلاثة جنود على الأقل في 13 يناير/ كانون الثاني على خلفية هذه القضية، بالإضافة إلى سومدا، ولا يزال البحث جاريًا عن آخرين.

كما تم اعتقال بعض المدنيين، بينهم رئيس أركان محمدو بونكونغو بروسبر باسولي، رجل الأعمال المؤثر ورئيس مجموعة "إيبوماف"، الذي اختطفه مسلحون، اليوم الإثنين، حوالي الساعة 6 صباحًا، من منزله في واغادوغو.

وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي كان أربعة ضباط اعتقلوا، في قضية محاولتهم زعزعة استقرار المرحلة الانتقالية، وقُتل ضابط آخر أثناء اعتقاله بعد بضعة أيام. ولا يزال هؤلاء الرجال رهن الاعتقال، فيما أُرسل عشرة ضباط آخرين، يشتبه في مشاركتهم في هذا المشروع، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي "للتدريب" لمدة عامين ونصف في روسيا "رغماً عنهم"، وفق "جون أفريك".

ومنذ الإعلان عن تلك المحاولة يقوم إبراهيم تراوري بتعزيز نظامه الأمني ​​بشكل كبير لحماية نظامه، وعلى وجه الخصوص، قام بتسريع تقاربه مع موسكو، التي أرسلت عشرات العناصر إلى واغادوغو، حيث يقدم البعض الدعم الفني والعملياتي لوكالة الاستخبارات الوطنية البوركينية، حسب المجلة.