أمر "مقزز".. البرلمان الأوروبي يعلق على حادثة ضرب رئيسة وزراء الدنمارك

وصفت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا، الاعتداء على رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريديريكسن، بأنه "مقزز"، في أول تعليق على حادثة الضرب التي تعرضت لها فريديريكسن، على يد رجل في ميدان كوبنهاغن.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، اليوم السبت، "إن الاعتداء الذي وقع الليلة على رئيسة الوزراء الدنماركية أمر (مروع). ليس للعنف مكان في السياسة".

وأضافت: "حافظي على قوتك يا ميتي".