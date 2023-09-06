ترامب يخسر حُكمًا مهمًا قبل نظر قضية التشهير بالكاتبة "إي. جين كارول"

أعلن قاضٍ اتحادي، اليوم الأربعاء، أن المحاكمة الثانية في قضية التشهير التي رفعتها الكاتبة "إي. جين كارول" على دونالد ترامب ستقتصر على تحديد حجم التعويضات فحسب، فيما يعد هزيمة للرئيس الأمريكي السابق.

واتهمت كارول ترامب بالتشهير بها عندما أنكر، في حزيران/يونيو العام 2019، اغتصابها في غرفة تبديل الملابس بمتجر كبير في مانهاتن، منتصف التسعينيات.

وقال لويس كابلان، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، إن حكم هيئة المحلفين الذي صدر، في أيار/مايو، بمنح كارول تعويضًا قدره 5 ملايين دولار، بعد تشهير ترامب بها، في تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وأثبت ذلك أن ترامب أدلى بتصريحاته، في 2019، مع "إصرار فعلي"، ولم تتبقَ إلا مسألة تحديد حجم التعويضات التي سيدفعها.