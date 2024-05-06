نيويورك تايمز: صعود اليمين المتطرف تهديد للديمقراطية الأوروبية

تشكل الأحزاب المناهضة للهجرة، ذات الجذور الفاشية، التيار الرئيس الآن في السياسة الأوروبية، بعد أن كانت مهمشة ذات يوم، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن التزام القارة بالديمقراطية، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن القائد الشاب رئيس حزب التجمع الوطني وزعيم القائمة الانتخابية، جوردان بارديلا، يجسد هذا التحوّل، وباعتباره ربيب رئيسة الحزب اليميني المتطرف في الجمعية الوطنية مارين لوبان، فهو يمثل التطبيع لحزب كان يعد ذات يوم تهديدًا شبه فاشي.

وأضافت الصحيفة أن صعود اليمين المتطرف لا يقتصر على فرنسا، بل في جميع أنحاء أوروبا؛ إذ تكتسب الأحزاب ذات الأجندات المناهضة للمهاجرين المزيد من الأرض، حتى أنها تدخل الحكومات، لافتة إلى أنه من الأمثلة على هذا الاتجاه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والديمقراطيون في السويد.